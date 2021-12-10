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Под Москвой и в Орске задержаны подозреваемые в убийствах в Оренбургской области

Главная В России
Красноярск
14:39 10 Декабря 2021
скр, мвд, задержание, убийство, лидер
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники управления МВД России по Оренбургской области при содействии других силовых ведомств задержали предполагаемого лидера и двух участников преступной группы. Лидером этой группы в сообщении регионального главка полиции называется Корчагин С. К. (Корчага), который с 2008 года якобы является «смотрящим» по Оренбургской области.

Уроженца Новотроицка Корчагу задержали в Московской области. Еще двух человек – в Орске. По данным следственного управления СКР по Оренбургской области, эта операция правоохранительных органов прошла  в рамках расследования уголовных дел об убийствах в Орске в 2005-2008 годы. В сообщении ведомства говорится о том, что тогда в ходе раздела сфер влияния были убиты два криминальных авторитета.

«Предварительно установлено, что задержанные причастны к покушению на убийство 65-летнего предпринимателя в г. Орске, совершенному в 2006 году путем подрыва взрывчатым веществом двигающегося по дороге автомобиля «Волга». В автомобиле кроме потерпевшего находились его водитель и помощник. Также они подозреваются в организации и исполнении убийств двух жителей г. Орска. Одного застрелили из пистолета в подъезде его дома, второго расстреляли из автомата в автомобиле», - уточнили в управлении МВД России по Оренбургской области.

В ведомстве также отметили, что Корчагин в регионе отвечал за формирование «общака», участвовал в разрешении споров в уголовной среде. Но в последние годы жил в Московской области.

Фото: © управление МВД России по Оренбургской области

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