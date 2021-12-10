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В общественном транспорте Кемерова меняют автобусы и маршруты

Главная В России
Красноярск
14:00 10 Декабря 2021
автобус, маршруты, смена, администрация, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
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На маршрутах общественного транспорта в Кемерове с началом 2022 года начнут происходить масштабные изменения. Об этом сообщили в мэрии столицы Кузбасса.

Изменения начнутся с 15 автобусных маршрутов АО «Кемеровская транспортная компания». На них автобусы марки ПАЗ уступят место автобусам большой вместимости. Поменяются и номера маршрутов.

Процесс изменений в городе в целом завершится до 1 апреля. В результате, вместо 291 единицы маршрутных такси на линии выйдут 189 больших автобусов. 25 действующих маршрутов изменят нумерацию, а 16 дублирующих заместят.

Изменения происходят в соответствии с планом модернизации городского пассажирского транспорта. Следующий его этап, как отметили в мэрии, будет касаться горэлектротранспорта.

В начале этого года власти Кузбасса сообщали о том, что в 2021-м регион получит 300 новых автобусов. Как писали Sibnovosti.ru, реформа общественного транспорта в другом крупном городе области – Новокузнецке – прошла в ноябре 2020 года.

Фото: © мэрия Кемерова

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