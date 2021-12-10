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В отношении главы района Хакасии возбуждено уголовное дело о превышении полномочий

Главная В России
Красноярск
13:18 10 Декабря 2021
скр, уголовное, превышение, глава, район
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Бейского района Республики Хакасия стал фигурантом уголовного дела. Оно расследуется по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в 2021 году глава района подписал акты о приемке построенного на муниципальные средства жилья «без фактического выполнения работ подрядной организацией». В результате, по оценке следствия, бюджету был нанесен ущерб в размере 700 тыс. руб.

Как отмечается в сообщении главного следственного управления, районный чиновник поступил так, чтобы избежать «негативной оценки своей деятельности со стороны министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия за невыполнение муниципальных контрактов».

Фамилия чиновника следственные органы не указывают. По данным хакасских СМИ, речь идет об  Иннокентии Стряпкове. На официальном сайте Бейского района указывается, что он занял этот пост в апреле 2019 года.

Фото: © главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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