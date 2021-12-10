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Вертолет с одним пилотом на борту аварийно сел в Бурятии

Главная В России
Красноярск
12:14 10 Декабря 2021
пилот, мчс, посадка, вертолет, сигнал
Автор: Sibnovosti.ru
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Частный вертолет совершил аварийную посадку в Республике Бурятия. На его борту находился только один член экипажа.

Об авиапроисшествии сообщили в главном управлении МЧС по Республике Бурятия. Речь в пресс-релизе ведомства идет о семиместном вертолете IAR 316B. Сигнал о посадке поступил от новосибирского ФКУ «Сибирский АПСЦ».

Как уточнили в МЧС, посадка была совершена у населенного пункта Выдрино Кабанского района региона. Воздушное судно попало в вихревое кольцо (в таких случаях воздух закручивается вокруг винта и борт теряет подъемную силу). Пилота отправили в медицинское учреждение, расположенное в селе Выдрино.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре у поселка Светлогорск в Красноярском крае аварийную посадку совершил вертолет Ми-8. Все три члена его экипажа остались живы.

Фото: © главное управление МЧС по Республике Бурятия

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