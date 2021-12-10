Пришло время Ангары: в Иркутске выбрали приоритет на 2022 год

Будущий год в Иркутске станет годом Ангары. Мэр Руслан Болотов объявил об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

По словам главы города, муниципалитет намерен заниматься комплексной реновацией набережных Ангары. Руслан Болотов отметил, что в настоящее время идет работа над созданием единой набережной от плотины ГЭС до устья Ушаковки. Городские власти ставят своей целью развитие прибрежных зон областного центра.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре в Иркутске открылась смотровая площадка «Глазково». С нее открывается вид на реку Ангару. Высокий уровень воды в реке летом заставил скорректировать ход капремонта ул. Верхняя Набережная.

2021 год в Иркутске посвящен массовому спорту.

Фото: © мэрия Иркутска