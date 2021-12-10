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В бюджет Иркутской области добавили строительство пяти детсадов

Главная В России
Красноярск
11:02 10 Декабря 2021
бюджет, детсад, строительство, законодательное собрание, заседание
Автор: Sibnovosti.ru
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Законодательное собрание Иркутской области внесло поправки в бюджет региона на 2021 год. Одна из них предполагает строительство пяти детских садов.

Сессия областного парламента проходит сегодня, 10 декабря. На возведение детсадов будет направлено 1,3 млрд руб. По данным сайта заксобрания, два дошкольных детских учреждения построят в Иркутске. По одному - в Тулуне, поселке Березовый Иркутского района и в Слюдянском районах.

«Несмотря на то, что до конца текущего года муниципальные образования не успеют освоить эти средства, их выделение в областном бюджете позволит зафиксировать необходимое софинансирование из федерального бюджета. Реализацию проектов по строительству детских садов планируется начать в следующем году», - пояснили в пресс-службе регионального парламента.

В конце ноября в Иркутской области приняли бюджет на 2022 год. Его доходы составят 212,8 млрд руб., расходы - 221,5 млрд руб.

Фото: © законодательное собрание Иркутской области

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