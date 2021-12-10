В Забайкалье самосвал слетел с насыпи в 60 метров

Водитель карьерного самосвала «БелАЗ» погиб в Забайкальском крае. Тяжелая машина скатилась с насыпи карьера и перевернулась.

ЧП произошло в ночь на 6 декабря у поселка Давенда Могочинского района региона. По данным следственного управления СКР по Забайкальскому краю, самосвал двигался по отвалу пород АО «Рудник Александровский». Водитель не справился с управлением. Высота насыпи составляет около 60 м.

На предприятии проходит доследственная проверка обстоятельств инцидента. В ходе нее уже опросили руководство рудника и других сотрудников.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре этого года работник погиб на строительной площадке в Норильске, попав под колеса МАЗа.

Фото: © следственное управление СКР по Забайкальскому краю