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В Забайкалье самосвал слетел с насыпи в 60 метров

Главная В России
Красноярск
10:27 10 Декабря 2021
машина, сотрудники, предприятие, скр, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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Водитель карьерного самосвала «БелАЗ» погиб в Забайкальском крае. Тяжелая машина скатилась с насыпи карьера и перевернулась.

ЧП произошло в ночь на 6 декабря у поселка Давенда Могочинского района региона. По данным следственного управления СКР по Забайкальскому краю, самосвал двигался по отвалу пород АО «Рудник Александровский». Водитель не справился с управлением. Высота насыпи составляет около 60 м.

На предприятии проходит доследственная проверка обстоятельств инцидента. В ходе нее уже опросили руководство рудника и других сотрудников.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре этого года работник погиб на строительной площадке в Норильске, попав под колеса МАЗа.

Фото: © следственное управление СКР по Забайкальскому краю

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