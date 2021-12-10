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Минимальный набор продуктов в Сибири добавил в цене

Главная В России
Красноярск
10:00 10 Декабря 2021
продукты, рост, цены, регионы, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Стоимость минимального набора продуктов питания в Сибири продолжает дорожать. В различных регионах Сибирского федерального округа рост к ноябрю с начала года составил от 12,9% в Республике Алтай до 17% в Республике Хакасия.

Данные о стоимости условного минимального набора продуктов в последний осенний месяц представил Новосибирскстат. В ноябре этот показатель оказался самым высоким в Красноярском крае – 5,88 тыс. руб. В топ-3 также Хакасия (5,69 тыс. руб.) и Иркутская область (5,42 тыс. руб.). Дешевле всего минимальный набор продуктов питания обходится жителям Омской области – 4,56 тыс. руб.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания», - пояснили в Новосибирскстате.

По данным Росстата, инфляция в стране в годовом выражении составляет 8,4%. Как писали Sibnovosti.ru, с 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда в России составит 13 890 руб. в месяц. На 2021 год он был установлен на уровне 12 792 руб.

Фото: © Новосибирскстат

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