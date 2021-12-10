Новосибирский полицейский получил взятку лапшой и гречкой

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор двум бывшим полицейским - экс-начальнику районного отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних Николаю Носкову и его бывшему заместителю Роману Тарасову. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество).

По данным следственного управления СКР по Новосибирской области, в 2018-2019 годы названные сотрудники полиции получили взятки (в общей сложности – более 300 тыс. руб.) от одного из предпринимателей, самовольно разместившего нестационарные торговые объекты. За это они предупреждали бизнесмена о проведении рейдов по пресечению незаконной торговли.

Кроме того, в 2018 году тогда начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних получил мелкую взятку от другого бизнесмена. В ее состав, как перечислили в следственном управлении, вошли 84 пачки лапши быстрого приготовления «Роллтон», 24 банки гречки, 24 бутылки водки, 12 бутылок вина и пять пачек бумаги.

Оба фигуранта уголовного дела получили по семь лет лишения свободы (условно с испытательным сроком четыре года). Кроме того, их оштрафовали в пятикратном размере взятки и лишили званий - майора и подполковника.

Фото: © следственное управление СКР по Новосибирской области