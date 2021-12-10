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Осталось два кандидата на пост мэра Омска

Главная В России
Красноярск
09:05 10 Декабря 2021
мэр, выборы, горсовет, кандидаты, комиссия
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутатам омского горсовета предстоит выбрать нового мэра из двух кандидатов. В финал борьбы за пост главы города вышли директор «Омскводоканала» Сергей Шелест и глава Марьяновского района Омской области Аркадий Ефименко.

Только двух кандидатов из числе претендентов оставила конкурсная комиссия. В общей сложности свои заявки на участие в конкурсе отправляли 33 человека. Голосование на сессии горсовета состоится 15 декабря.

По данным ТАСС, Сергей Шелест уже работал в органах власти. В 2013-2014 годы он занимал пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. Аркадий Ефименко с 2013 года работал спикером совет депутатов Марьяновского района, а в 2021-м стал главой района.

Как писали Sibnovosti.ru, новые выборы стали необходимы в связи с тем, что предыдущий глава Омска Оксана Фадина перешла на работу в Госдуму РФ. С конца сентября этого года временно исполняет обязанности мэра его первый заместитель Евгений Фомин.

Фото: © городской совет Омска

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