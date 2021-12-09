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Часть школьников Абакана отправляют на дистанционное обучение

Главная В России
Красноярск
14:41 9 Декабря 2021
администрация, школы, обучение, вирус, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
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Рост числа инфекционных заболеваний вновь заставило изменить режим работы школ Абакана. «Удаленка» вернется 10 декабря.

Ученики с пятого по восьмой классы будут учиться дистанционно. Эта норма будет действовать в течение недели. Соответствующее решение было принято на основании письма управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия.

Как пояснили в мэрии Абакана, «удаленка» введена в связи не только с пандемией COVID-19, но и распространением ОРВИ и гриппа.

«Показатель заболеваемости среди школьников г. Абакана является максимальным с сентября 2021 года и уже превысил среднереспубликанский показатель на 26,1%. Диагноз «Грипп А» лабораторно подтвержден у пяти детей, проживающих в столице Хакасии», - говорится в сообщении официального портала Абакана.

Согласно сообщению правительства республики,  аналогичные меры могут быть приняты в Орджоникидзевском и Боградском районах региона. В городе Черногорске уже закрыты три школы.

В 2021 году коронавирусом в Хакасии заболело 33,6 тыс. человек. Скончалось 1 350 пациентов.

Фото: © официальный портал Абакана

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