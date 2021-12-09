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Законопроект о QR-кодах расколол хакасский парламент

Главная В России
Красноярск
14:21 9 Декабря 2021
совет, парламент, обсуждение, законопроект, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Верховный совет Республики Хакасия не стал обсуждать отзыв на проект федерального закона об использовании QR-кодов. Это вызвало скандал на сессии регионального парламента, которая была прервана.   

Предложение включить этот вопрос в повестку дня 34-я сессий 8 декабря не набрало необходимого числа голосов. После этого фракции КПРФ и ЛДПР, как сообщили в верховном совете, практически в полном составе покинули зал заседаний. В результате сессия потеряла кворум, необходимый для работы, и была завершена досрочно.

Как уточнил «Коммерсантъ-Сибирь», для принятия вопроса к рассмотрению не хватило одного голоса. После ухода недовольных в зале осталось 27 депутатов.

Как пояснила пресс-служба республиканского парламента, рассмотрение проектов федеральных законов является полномочием президиума верховного совета, а не сессии. 1 декабря президиум поддержал проект федерального закона №17357-8 «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Как писали Sibnovosti.ru, федеральные власти намерены сделать предъявление QR-кода обязательным для посетителей общественных мест, пассажиров железнодорожного и авиационного транспорта при междугородных и международных перевозках с 1 февраля 2022 года. Процедура обсуждения документа должна пройти в региональных парламентах до 14 декабря.

30 ноября в Хакасии стартовал гражданский форум «Общественный диалог». Он призван выявить мнение общества о мерах борьбы против распространения COVID-19.

Фото: © верховный совет Республики Хакасия

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