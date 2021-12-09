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Медиков привлекут в тувинские села ежегодными выплатами

Главная В России
Красноярск
13:26 9 Декабря 2021
врачи, село, выплаты, глава, здравоохранение
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Республики Тува разрабатывают меры поддержки медикам, которые готовы работать в селах. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

Руководитель Тувы провел встречу с представителями некоммерческих организаций. Вопрос о поддержке работников системы здравоохранения задала руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Саима Далчин.

По словам Владислава Ховалыга, предполагается, что врачи, которые будут работать в селах, смогут получать ежегодную выплату в 200 тыс. руб. Она будет действовать в течение пяти лет. Кроме того, глава Тувы пообещал содействие в выделении земельного участка для жилищного кооператива «Дом медика». Он был создан в 2019 году, но участок до сих пор так и не получил.

По данным официального портала Республики Тува, предложения общественных организаций будут включены в ежегодное послание главы региона верховному хуралу. Оно запланировано на середину декабря.

Как писали Sibnovosti.ru, за первые девять месяцев этого года из Забайкальского края уехало 190 врачей и 224 специалиста среднего медицинского персонала. Это усугубило ситуацию с медицинскими кадрами в регионе, где не хватает уже около 470 врачей.

Фото: © правительство Республики Тува

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