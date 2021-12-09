9 декабря
Новости России
погода -15 °C
73.85
 
€ 83.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Для транспорта Улан-Удэ подняли тарифы и утвердили льготы

Главная В России
Красноярск
12:53 9 Декабря 2021
тарифы, цена, транспорт, город, горсовет
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Горсовет Улан-Удэ согласовал повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте. Одновременно он ввел льготные цены на проезд для пенсионеров и школьников – 50% от полной стоимости.

О результатах сессии горсовета сообщил информационный сайт столицы Республики Бурятия. По его данным, проезд на автобусе будет стоить 25 руб., на трамвае – 20 руб. Повышение городские власти объясняют ростом зарплат, цен на ГСМ и техобслуживание, а также сокращением парка общественного транспорта.

Цена льготного проездного составит 500 руб. для поездок на трамвае и 625 руб. – на автобусе. Проездными можно будет воспользоваться только на муниципальном транспорте. Количество поездок по ним не ограничено.

Как писали Sibnovosti.ru. последний раз транспортные тарифы в Улан-Удэ поднимали в сентябре 2020 года. Тогда цена на проезд в автобусах повысилась с 20 до 24 руб., в трамваях - с 15 до 18 руб.

Фото: © информационный сайт Улан-Удэ

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Медиков привлекут в тувинские села ежегодными выплатами

Медиков привлекут в тувинские села ежегодными выплатами

9 Декабря 2021 г.
Глава региона обсудил с общественниками ситуацию в здравоохранении
Новости Красноярска: В Чите запланировали микрорайон на 240 тыс. кв. метров жилья

В Чите запланировали микрорайон на 240 тыс. кв. метров жилья

9 Декабря 2021 г.
Застройщик намерен реализовать проект до 2034 года
Новости Красноярска: Начало следующего сезона новосибирский театр встретит в новом здании

Начало следующего сезона новосибирский театр встретит в новом здании

9 Декабря 2021 г.
Реконструкция здания для НГДТ оказалась быстрее и дороже
Новости Красноярска: Сибирские команды КХЛ сравнялись по набранным очкам

Сибирские команды КХЛ сравнялись по набранным очкам

9 Декабря 2021 г.
«Сибирь» выиграла в Нижнекамске, а «Авангард» проиграл в Ярославле
Новости Красноярска: Злоумышленник специализировался на иркутских коттеджах

Злоумышленник специализировался на иркутских коттеджах

9 Декабря 2021 г.
Подозреваемый задержан в Новосибирске
Новости Красноярска: «Беспричинно наносил удары по различным частям салона»: в Новосибирске задержали авиадебошира

«Беспричинно наносил удары по различным частям салона»: в Новосибирске задержали авиадебошира

9 Декабря 2021 г.
Житель Ханты-Мансийска прилетел из Магадана
Новости компаний
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
02/12
Что значит — обновить котел на ТЭЦ? Считаем в тоннах, людях и годах
02/12
Cбер принял участие в праздновании юбилея экономического факультета СФУ
02/12
Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске новые трамваи модели «Львёнок» колесят по ночам

В Красноярске новые трамваи модели «Львёнок» колесят по ночам

6 Декабря 2021 г.
Вагоновожатые практикуются управлять трамваями, привыкают к пульту управления
Новости Красноярска: В московском МФЦ застрелили двух человек

В московском МФЦ застрелили двух человек

8 Декабря 2021 г.
Стрелка задержал безоружный полицейский
Новости Красноярска: Житель Красноярска отогрел и накормил потерявшегося 12-летнего мальчика

Житель Красноярска отогрел и накормил потерявшегося 12-летнего мальчика

4 Декабря 2021 г.
Мальчик просил у прохожих телефон, чтобы позвонить маме, но все отказывали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru