Для транспорта Улан-Удэ подняли тарифы и утвердили льготы

Горсовет Улан-Удэ согласовал повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте. Одновременно он ввел льготные цены на проезд для пенсионеров и школьников – 50% от полной стоимости.

О результатах сессии горсовета сообщил информационный сайт столицы Республики Бурятия. По его данным, проезд на автобусе будет стоить 25 руб., на трамвае – 20 руб. Повышение городские власти объясняют ростом зарплат, цен на ГСМ и техобслуживание, а также сокращением парка общественного транспорта.

Цена льготного проездного составит 500 руб. для поездок на трамвае и 625 руб. – на автобусе. Проездными можно будет воспользоваться только на муниципальном транспорте. Количество поездок по ним не ограничено.

Как писали Sibnovosti.ru. последний раз транспортные тарифы в Улан-Удэ поднимали в сентябре 2020 года. Тогда цена на проезд в автобусах повысилась с 20 до 24 руб., в трамваях - с 15 до 18 руб.

Фото: © информационный сайт Улан-Удэ