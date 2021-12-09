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В Чите запланировали микрорайон на 240 тыс. кв. метров жилья

Главная В России
Красноярск
12:24 9 Декабря 2021
строительство, жилье, проект, компания, срок
Автор: Sibnovosti.ru
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«СК Энергожилстрой-мкр» планирует построить в Чите микрорайон «Романовский» на 8 тыс. жителей. Он появится в районе Угданского кольца.

О подробностях масштабного проекта рассказали в пресс-службе законодательного собрания Забайкальского края. По ее данным, речь идет о возведении 48 девятиэтажных домов. Их общая жилая площадь составит 240 тыс. кв. м. Проект разбит на 12 очередей, рассчитанных до 2034 года.

«Первые 20 тыс. кв. м жилья мы планируем сдать в четвертом квартале 2023 года в рамках первой очереди строительства», - процитировал сайт краевого парламента руководителя застройщика Игоря Лопатина.

Под «Романовский» планируется использовать 28,4 га. По данным вице-премьера забайкальского правительства Алексея Кошелева, на которого сослались в заксобрании, внешнюю инфраструктуру и внутриквартальные дороги микрорайона построят за счет бюджета. Из федерального бюджета региону выделен кредит в размере 2,3 млрд руб.

Как писали Sibnovosti.ru, власти Забайкалья и Читы выбирают место для строительства «дальневосточного квартала» в столице региона. Приоритетным является участок, ограниченный ул. Красного восстания, Калинина и Народной, а также рекой Чита.

В прошлом году в крае сдали в эксплуатацию 176,3 тыс. кв. м жилья.

Фото: © законодательное собрание Забайкальского края

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