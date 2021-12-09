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Начало следующего сезона новосибирский театр встретит в новом здании

Главная В России
Красноярск
11:25 9 Декабря 2021
театр, реконструкция, работы, мэр, срок
Автор: Sibnovosti.ru
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Новое здание Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева будет открыто для зрителей к 1 сентября 2022 года. Подрядчик реконструкции - ЗАО РСУ-5 НГС - посчитал возможным завершить работы ранее изначально запланированного срока.

«Окончание строительства по договору – в следующем году. Подрядчик берет на себя обязательства в конце третьего квартала 2022 года, к 1 сентября сдать полностью здание и сделать такой замечательный подарок горожанам к новому сезону», – заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По его данным, в процессе работ стало неизбежным удорожание проекта. Его сметная стоимость составляет 437 млн руб. Как пояснил гендиректор РСУ-5 НГС Михаил Голубев, основание здания, в котором до реконструкции размещался кинотеатр «Пионер», было сделано из битого кирпича.

«Мы вынуждены были демонтировать часть стен, часть фундамента, где-то углубиться. Произвели усиление фундамента и стен», – процитировал Михаила Голубева пресс-центр мэрии.

К настоящему времени работы выполнены примерно на две трети. По оценке Михаила Голубева, для завершения реконструкции потребуется еще около 80 млн руб.

Согласно контракту, реконструкция, начатая в 2020 году, должна быт завершена к 15 декабря 2022-го.

Фото: © страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

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