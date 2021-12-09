Сибирские команды КХЛ сравнялись по набранным очкам

Новосибирская «Сибирь» догнала омский «Авангард» в турнирной таблице Восточной конференции. У обеих сибирских команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по 44 очка.

Это произошло после вчерашних матчей. «Сибирь» обыграла на выезде нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:0. В первом периоде у гостей забил американец Ник Шор. В третьем – Александр Шаров и Валентин Пьянов (в пустые ворота). «Сухая» победа была во многом обеспечена игрой финского голкипера новосибирцев Харри Сятери. Это его уже пятая игра на ноль в сезоне.

«Есть один минус – мало бросков поймали на себя, не стали отбирать хлеб у нашего вратаря, который сыграл на ноль, я считаю, блестяще. У соперника было порядка пяти стопроцентных моментов – бросали из убойной зоны, и он поймал», - отметил голкипера главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов.

«Авангард» уступил в Ярославле «Локомотиву» 2:3. Решающую шайбу хозяева провели за 34 секунды до окончания основного времени матча. У омичей отличились Корбэн Найт и Сергей Толчинский.

Теперь у «Авангарда» (пятое место на «Востоке») и «Сибири» (шестое) по 44 очка. Правда, омичи провели на одну игру меньше.

Фото: © хоккейный клуб «Сибирь»