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Злоумышленник специализировался на иркутских коттеджах

Главная В России
Красноярск
10:25 9 Декабря 2021
задержание, мвд, дома, кража, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники полиции раскрыли серию краж из элитных коттеджей в Иркутской области. Подозреваемый задержан в Новосибирске и этапирован в Иркутск.

Кражи были совершены в коттеджах, расположенных на Байкальском тракте на территории Иркутского района. Большая их часть - ночью, когда хозяева спали. В дома вор забирался через окна и цокольные этажи.

«В начале ноября при хищении брендовых украшений и часов на общую стоимость 20 млн руб. злоумышленник оставил улику, благодаря которой полицейские смогли установить его личность», - сообщили в МВД России.

В ведомстве добавили, что задержанный находился в федеральном розыске за аналогичные кражи в Кемеровской области. В ходе обыска у него изъяли часть похищенных ценностей.

Уголовное дело с шестью эпизодами возбуждено по ст. 158 УК РФ (кража). На видео, выложенном МВД России, подозреваемый признает вину в краже денег и часов из коттеджа.

Фото: © МВД России

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