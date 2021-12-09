Злоумышленник специализировался на иркутских коттеджах

Сотрудники полиции раскрыли серию краж из элитных коттеджей в Иркутской области. Подозреваемый задержан в Новосибирске и этапирован в Иркутск.

Кражи были совершены в коттеджах, расположенных на Байкальском тракте на территории Иркутского района. Большая их часть - ночью, когда хозяева спали. В дома вор забирался через окна и цокольные этажи.

«В начале ноября при хищении брендовых украшений и часов на общую стоимость 20 млн руб. злоумышленник оставил улику, благодаря которой полицейские смогли установить его личность», - сообщили в МВД России.

В ведомстве добавили, что задержанный находился в федеральном розыске за аналогичные кражи в Кемеровской области. В ходе обыска у него изъяли часть похищенных ценностей.

Уголовное дело с шестью эпизодами возбуждено по ст. 158 УК РФ (кража). На видео, выложенном МВД России, подозреваемый признает вину в краже денег и часов из коттеджа.

Фото: © МВД России