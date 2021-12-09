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«Беспричинно наносил удары по различным частям салона»: в Новосибирске задержали авиадебошира

Главная В России
Красноярск
10:00 9 Декабря 2021
авиарейсы, аэропорт, дебош, пассажиры, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Авиарейс из Магадана в Новосибирск снова оказался в центре внимания правоохранительных органов. На этот раз из-за дебошира, которого задержали в новосибирском аэропорту Толмачёво.

Инцидент произошел 8 декабря. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, житель Ханты-Мансийска на борту самолета вел себя неадекватно.

«Беспричинно наносил удары по различным частям салона воздушного судна, беспорядочно размахивал руками, на замечания бортпроводников не реагировал», - рассказали о его поведении в следственном управлении.

По данным ведомства, с дебоширам удалось справиться членам экипажа, которым помогли пассажиры. Они скрутили его ремнями.

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР инициировало его передачу Новосибирскому следственному отделу на транспорте.

Как писали Sibnovosti.ru, 2 декабря Airbus 321, совершавший рейс из Магадана в Новосибирск, вынужденно сел в Иркутске. После вылета борта из Магадана произошло сильное обледенение самолета, а затем отказали приборы указателей скорости и высоты. Уголовное дело в этом случае расследуется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Фото: © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

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