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Авиакомпания Citrus будет базироваться в аэропортах Омска и Казани

Главная В России
Красноярск
09:33 9 Декабря 2021
развитие, создание, рейсы, аэропорт, авиакомпания
Автор: Sibnovosti.ru
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Новый российский лоукостер Citrus будет базироваться в аэропортах Казани и Омска. Об этом сообщили в S7 Group, которая создает авиакомпанию.

Согласно сообщению, выбор сделан с учетом перспектив местных рынков пассажирских авиаперевозок. По оценке руководства S7 Group, «маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полное удовлетворение спроса в этих городах». Авиакомпания Citrus уже набирает пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из Казани и Омска.

Ранее сообщалось о том, что продажа авиабилетов на рейсы Citrus откроется весной будущего года. Начало полетов запланировано на июль 2022-го.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этой недели авиакомпания Red Wings, «Омский аэропорт» и правительство Омской области подписали соглашение. В нем говорится, что аэропорт станет базовым для Red Wings. На рубеже 2021 и 2022 годов первый SSJ 100 этой авиакомпании совершит перелет из Москвы в Омск.

Фото: © ОАО «Омский аэропорт»

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