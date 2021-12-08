8 декабря
Новости России
погода -9 °C
74.14
 
€ 83.71
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На «Листвяжной» осталось найти тело одного погибшего

Главная В России
Красноярск
15:38 8 Декабря 2021
шахта, авария, мчс, поиски, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На шахте «Листвяжной» осталось найти тело одного шахтера. 50 тел погибших уже поднято на поверхность.

По данным правительства Кемеровской области, горноспасатели МЧС начали повторно обследовать горные выработки шахты. Всего для этого привлекли четыре отделения ВГСЧ МЧС.  Одновременно на предприятии восстанавливают вентиляционные сооружения и системы аэрогазового контроля.

К полудню 8 декабря в стационарных отделениях медицинских учреждений Кемеровской области оставались двое пострадавших в аварии 25 ноября. Амбулаторное лечение проходят 95 человек.

Фото: © главное управление МЧС по Кемеровской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Роскосмос» забросит на МКС японских туристов

«Роскосмос» забросит на МКС японских туристов

8 Декабря 2021 г.
Программа космического туризма возобновлена спустя 12 лет
Новости Красноярска: Около полусотни лосей сбили на новосибирских автотрассах в этом году

Около полусотни лосей сбили на новосибирских автотрассах в этом году

8 Декабря 2021 г.
Подобные случаи участились с ранним наступлением сумерек
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Госинспекция труда: что нового ждет россиян в 2022 году» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Госинспекция труда: что нового ждет россиян в 2022 году» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

8 Декабря 2021 г.
Мероприятие проходит в Международном пресс-центре МКР-Медиа
Новости Красноярска: Проект томского кампуса сэкономил на покупке участка

Проект томского кампуса сэкономил на покупке участка

8 Декабря 2021 г.
Власти региона решили разместить его на муниципальной земле
Новости Красноярска: В иркутском здравоохранении выявили новое мошенничество

В иркутском здравоохранении выявили новое мошенничество

8 Декабря 2021 г.
Арестованы четверо фигурантов уголовного дела о поставках медтехники
Новости Красноярска: Иркутские общественники предложили внести изменения в федеральный законопроект о QR-кодах

Иркутские общественники предложили внести изменения в федеральный законопроект о QR-кодах

8 Декабря 2021 г.
Обсуждение документа прошло в областном парламенте
Новости компаний
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
02/12
Что значит — обновить котел на ТЭЦ? Считаем в тоннах, людях и годах
02/12
Cбер принял участие в праздновании юбилея экономического факультета СФУ
02/12
Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске матери вернули ребёнка через шесть лет

В Красноярске матери вернули ребёнка через шесть лет

4 Декабря 2021 г.
В 2015 году четырёхлетняя девочка с отцом выехала в Афганистан
Новости Красноярска: В Красноярском крае выбрали лучшие продовольственные товары

В Красноярском крае выбрали лучшие продовольственные товары

6 Декабря 2021 г.
Жюри оценило 266 образцов пищевой продукции в 34 номинациях
Новости Красноярска: Житель Красноярска отогрел и накормил потерявшегося 12-летнего мальчика

Житель Красноярска отогрел и накормил потерявшегося 12-летнего мальчика

4 Декабря 2021 г.
Мальчик просил у прохожих телефон, чтобы позвонить маме, но все отказывали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru