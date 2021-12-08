На «Листвяжной» осталось найти тело одного погибшего

На шахте «Листвяжной» осталось найти тело одного шахтера. 50 тел погибших уже поднято на поверхность.

По данным правительства Кемеровской области, горноспасатели МЧС начали повторно обследовать горные выработки шахты. Всего для этого привлекли четыре отделения ВГСЧ МЧС. Одновременно на предприятии восстанавливают вентиляционные сооружения и системы аэрогазового контроля.

К полудню 8 декабря в стационарных отделениях медицинских учреждений Кемеровской области оставались двое пострадавших в аварии 25 ноября. Амбулаторное лечение проходят 95 человек.

Фото: © главное управление МЧС по Кемеровской области