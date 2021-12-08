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«Роскосмос» забросит на МКС японских туристов

Главная В России
Красноярск
15:10 8 Декабря 2021
экипаж, роскосмос, туристы, япония, старт
Автор: Sibnovosti.ru
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«Роскосмос» возобновил практику отправки в космос туристов. Пауза продлилась 12 лет.

Стартовавшая с Байконура ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-20». Он движется к Международной космической станции (МКС).

По данным «Роскосмоса», компанию российскому космонавту Александру Мисуркину на борту корабля составили два японских туриста. Это онлайн-предприниматель и коллекционер живописи Юсаку Маэзава и продюсер Йозо Хирано, которому предстоит освещать путешествие напарника.

Согласно сообщению «Роскосмоса», японцы проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю 20 декабря. В госкорпорации добавили, что к настоящему времени на станции побывали семь туристов, самостоятельно оплативших свой полет.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года американская компания SpaceX отправила в космос корабль Crew Dragon с экипажем, полностью составленном из туристов. Они провели на орбите трое суток.

Фото: © госкорпорация «Роскосмос»

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