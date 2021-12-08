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Около полусотни лосей сбили на новосибирских автотрассах в этом году

Главная В России
Красноярск
13:08 8 Декабря 2021
дороги, дтп, животные, природа, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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На дорогах Новосибирской области автомобилисты сбили в этом году 48 лосей. Подобные случаи участились с ранним наступлением сумерек, отметили в пресс-службе правительства региона.

Из 48 случаев 11 зафиксированы на территории заказников регионального значения. Наибольшее число подобных ДТП, по данным областных властей, произошли на Северном объезде в районе заказника «Кудряшовский бор» и на участке трассы, соединяющей районные центры Сузун и Черепаново. Она проходит через заказники «Инской» и «Сузунский».

«Сбитая косуля или лось является причинением вреда охотничьим ресурсам. В соответствии со ст. 56 федерального закона «О животном мире» юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб в соответствии с таксами и методиками исчисления ущерба животному миру», - напомнили в областном правительстве.

Как писали Sibnovosti.ru, в Новосибирской области 15 ноября прошлого года вступил в силу запрет на охоту на лося. По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, цель ограничения – «сохранение и воспроизводство лося на территории региона». Оно призвано обеспечить «устойчивое существование охотничьих ресурсов».

В 2017 году семья из трех человек из Волгоградской области погибла в аварии в Красноярском крае. Автомобиль ВАЗ-2114, на котором она ехала, врезался в перебегавшего дорогу лося.

Фото: © правительство Новосибирской области

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