Проект томского кампуса сэкономил на покупке участка

Томский губернатор Сергей Жвачкин принял решение о строительстве межвузовского кампуса на земле, принадлежащей муниципалитету Томска. В связи с этим объявленный ранее аукцион на покупку участка отменен.

«Кампус – это большой государственный проект, а не способ заработать для частных землевладельцев», - процитировал губернатора официальный интернет-портал администрации Томской области.

Как писали Sibnovosti.ru, о торгах было объявлено в ноябре. В аукционной документации речь шла об участке в Томске или Томском районе, расположенном не более, чем в 40 минутах езды от главных корпусов вузов областного центра и не далее, чем в 500 м от автодороги общего пользования. Максимальная стоимость лота была установлена в размере 117 млн руб.

Сергей Жвачкин подтвердил, что проект будет реализован на левом берегу Томи. Строительство кампуса войдет в общие планы развития этой части областного центра. Напомним, что летом 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о выделении на проект из федерального бюджета 18 млрд руб.

Фото: © администрация Томской области