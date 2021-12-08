В иркутском здравоохранении выявили новое мошенничество

В Иркутске задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве с закупками товаров для учреждений здравоохранения. Решением суда они арестованы на два месяца.

В пресс-релизе следственного управления СКР по Иркутской области речь идет о представителях двух коммерческих организаций, занимающихся поставками медицинской техники. Закупки были произведены в прошлом году.

«… Действуя совместно с сотрудниками учреждений здравоохранения Иркутской области, ответственными за проведение государственных закупок, в нарушение установленного порядка, путем обмана, с использованием служебного положения, произвели закупку и поставку в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы дорогостоящего медицинского оборудования по завышенной цене», - рассказали в областном главке СКР.

По данным ведомства, ущерб бюджетной системе составил 21 млн руб. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года в Иркутской области была заключена под стражу бывший министр здравоохранения региона Наталия Ледяева. Ей, а также еще нескольким фигурантам уголовного дела, было также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, фигуранты дела похитили из областного бюджета около 25 млн руб. при исполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области