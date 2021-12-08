Иркутские общественники предложили внести изменения в федеральный законопроект о QR-кодах

Общественная палата Иркутской области считает целесообразным внести изменения в проект федерального законопроекта о введении QR-кодов. Ее предложения прозвучали на обсуждении документа, которое прошло в законодательном собрании региона.

Большинство участников обсуждения, как следует из сообщения областного парламента, высказалось в поддержку законопроекта. Общественная палата разделяет эту позицию, но выступила с инициативой внести некоторые корректировки.

«… Среди них – уточнение и возможное расширение перечня противопоказаний к прививке, разрешение ввоза и применения на платной основе сертифицированных иностранных вакцин, утверждение документов, подтверждающих вакцинацию или медотвод для людей, не использующих смартфоны и интернет, содействие в получении QR-кодов жителям отдаленных населенных пунктов…», - перечислили в пресс-службе заксобрания.

Как писали Sibnovosti.ru, речь идет о проекте федерального закона №17357-8 «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Федеральные власти намерены сделать предъявление QR-кода обязательным для посетителей общественных мест, пассажиров железнодорожного и авиационного транспорта при междугородных и международных перевозках с 1 февраля 2022 года. Процедура обсуждения документа должна пройти в региональных парламентах до 14 декабря.

Фото: © законодательное собрание Иркутской области