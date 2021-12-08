8 декабря
Новости России
погода -9 °C
74.14
 
€ 83.71
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Иркутские общественники предложили внести изменения в федеральный законопроект о QR-кодах

Главная В России
Красноярск
11:28 8 Декабря 2021
законодательное собрание, палата, законопроект, вирус, обсуждение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Общественная палата Иркутской области считает целесообразным внести изменения в проект федерального законопроекта о введении QR-кодов. Ее предложения прозвучали на обсуждении документа, которое прошло в законодательном собрании региона.

Большинство участников обсуждения, как следует из сообщения областного парламента, высказалось в поддержку законопроекта. Общественная палата разделяет эту позицию, но выступила с инициативой внести некоторые корректировки.

«… Среди них – уточнение и возможное расширение перечня противопоказаний к прививке, разрешение ввоза и применения на платной основе сертифицированных иностранных вакцин, утверждение документов, подтверждающих вакцинацию или медотвод для людей, не использующих смартфоны и интернет, содействие в получении QR-кодов жителям отдаленных населенных пунктов…», - перечислили в пресс-службе заксобрания.

Как писали Sibnovosti.ru, речь идет о проекте федерального закона №17357-8 «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Федеральные власти намерены сделать предъявление QR-кода обязательным для посетителей общественных мест, пассажиров железнодорожного и авиационного транспорта при междугородных и международных перевозках с 1 февраля 2022 года. Процедура обсуждения документа должна пройти в региональных парламентах до 14 декабря.

Фото: © законодательное собрание Иркутской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На «Листвяжной» осталось найти тело одного погибшего

На «Листвяжной» осталось найти тело одного погибшего

8 Декабря 2021 г.
Горноспасатели повторно обследуют выработки
Новости Красноярска: «Роскосмос» забросит на МКС японских туристов

«Роскосмос» забросит на МКС японских туристов

8 Декабря 2021 г.
Программа космического туризма возобновлена спустя 12 лет
Новости Красноярска: Около полусотни лосей сбили на новосибирских автотрассах в этом году

Около полусотни лосей сбили на новосибирских автотрассах в этом году

8 Декабря 2021 г.
Подобные случаи участились с ранним наступлением сумерек
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Госинспекция труда: что нового ждет россиян в 2022 году» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Госинспекция труда: что нового ждет россиян в 2022 году» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

8 Декабря 2021 г.
Мероприятие проходит в Международном пресс-центре МКР-Медиа
Новости Красноярска: Проект томского кампуса сэкономил на покупке участка

Проект томского кампуса сэкономил на покупке участка

8 Декабря 2021 г.
Власти региона решили разместить его на муниципальной земле
Новости Красноярска: В иркутском здравоохранении выявили новое мошенничество

В иркутском здравоохранении выявили новое мошенничество

8 Декабря 2021 г.
Арестованы четверо фигурантов уголовного дела о поставках медтехники
Новости компаний
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
02/12
Что значит — обновить котел на ТЭЦ? Считаем в тоннах, людях и годах
02/12
Cбер принял участие в праздновании юбилея экономического факультета СФУ
02/12
Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске матери вернули ребёнка через шесть лет

В Красноярске матери вернули ребёнка через шесть лет

4 Декабря 2021 г.
В 2015 году четырёхлетняя девочка с отцом выехала в Афганистан
Новости Красноярска: В Красноярском крае выбрали лучшие продовольственные товары

В Красноярском крае выбрали лучшие продовольственные товары

6 Декабря 2021 г.
Жюри оценило 266 образцов пищевой продукции в 34 номинациях
Новости Красноярска: В Красноярске новые трамваи модели «Львёнок» колесят по ночам

В Красноярске новые трамваи модели «Львёнок» колесят по ночам

6 Декабря 2021 г.
Вагоновожатые практикуются управлять трамваями, привыкают к пульту управления
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru