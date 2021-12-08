Водозабор для будущего ГОКа в Бурятии перенесли в бассейн Зазы

Водозабор для Озерного горно-обогатительного комбината (ГОК) в Республике Бурятия будет располагаться в бассейне реки Заза. Его планируется ввести в строй в мае 2022 года.

Строительство ГОКа в Еравнинском районе региона ведет компания «Озерное». Первоначально предполагалось, что водозабор будет использовать источники возле озер Исинга и Хорга. Но, руководствуясь экологическими соображениями, инвестор изменил планы.

«Компания пошла на дополнительные расходы и приняла решение о переносе водозабора в бассейн реки Заза. При этом разработка подземного месторождения вод не окажет на бассейн реки отрицательного воздействия. Более того, разработанные по заказу «Озерного» современные технологические решения предусматривают закрытую систему водоснабжения горно-обогатительной фабрики, что позволит минимизировать использование подземных вод», - отмечается в сообщении официального портала Бурятии.

Протяженность водовода составит 22 км. По нему ГОК сможет получать до 4,4 тыс. куб. м технической воды в сутки.

Как писали Sibnovosti.ru, строительство предприятия началось летом этого года. Власти региона ранее сообщали о том, что ГОК будет выпускать в год до 597 тыс. т цинкового концентрата и до 82 тыс. т – свинцового. Объем инвестиций составит 96,4 млрд руб.

Фото: © правительство Республики Бурятия