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Забайкальская прокуратура считает необоснованными тарифы «мусорного» оператора

Главная В России
Красноярск
10:29 8 Декабря 2021
оператор, мусор, тарифы, проверка, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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Забайкальская прокуратура высказала претензии к тарифам регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Олерон+». Она внесла представление руководителю Региональной службы по тарифам и ценообразованию (РСТ) с требованием устранить нарушения.

Представление сделано по результатам проведенной прокурорской проверки. Как указывается в сообщении надзорного ведомства, при определении тарифа за два последних года были учтены расходы регоператора по обработке ТКО на мусоросортировочном заводе. В 2020 году – на введение предприятия в эксплуатацию (48,7 млн руб.), в 2021-м - на приобретение мусоросортировочного оборудования (21,5 млн руб.).

«Вместе с тем фактически указанный мусоросортировочный завод в 2020–2021 гг. не функционировал, услуги по сортировке ТКО не оказывались, ООО «Олерон+» расходы на сортировку не несло», - отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что в тариф на будущий год необоснованно включены расходы в размере 62,7 млн руб. на услуги мусоросортировочного завода.

По данным регоператора, новые тарифы для потребителей его услуг введены с 1 декабря 2021 года в соответствии с приказом РСТ от 18 ноября. Для жителей многоквартирных домов плата составляет 79,24 руб., в индивидуальных домах – 57,38 руб.

В ноябре прошлого года компания «Олерон+» сообщила о том, что мусороперерабатывающий завод в районе Сухой Пади может заработать в 2021 году.

Фото: ООО «Олерон+»

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