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Новая дорога в Кемерове соединила три микрорайона

Главная В России
Красноярск
14:48 7 Декабря 2021
строительство, дорога, население, рост, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемерове открыто движение по новой автомобильной дороге. Она соединила ул. Марковцева с ул. Северной, которая находится уже в поселке Металлплощадка Кемеровского муниципального округа.

Протяженность дороги составила 1,3 км. Как отметили в правительстве Кемеровской области, ее строительство велось с расчетом на рост числа жителей в этой части областного центра. Магистраль проходит через 72-й и 74-1 микрорайоны, а также жилой комплекс «Английский двор».

«Автомагистраль двухполосная, на особо загруженных участках — четырехполосная. Проектом предусмотрены парковочные карманы, газоны, а также тротуар шириной 6,25 м, который включает дорогу шириной 2,25 м для пешеходов, велосипедную дорожку шириной 3 м (две полосы в разных направлениях по 1,5 м), дорожку для маломобильных групп населения шириной 1 м», - говорится в сообщении правительства Кузбасса.

Стоимость проекта - около 473 млн руб. Большая часть этой суммы поступила из федерального бюджета.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году ко Дню шахтера в Кемерове ввели в строй новый участок Комсомольского проспекта протяженностью почти в 1 км и 400-метровый участок проспекта Ленина. Они соединили строящиеся жилые микрорайоны в восточной части города.

Фото: © правительство Кемеровской области

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