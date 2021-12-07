От хлопка газа в доме в Новосибирской области пострадал один человек

Один человек пострадал в результате хлопка газового баллона и последовавшего пожара в городе Тогучине Новосибирской области. Инцидент произошел в трехэтажном жилом доме на ул. Вокзальной.

Газ взорвался рано утром в одной из квартир на первом этаже. По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, еще до приезда пожарных 12 человек смогли самостоятельно покинуть здание. Они эвакуировали и мужчину с ожогами, которого затем доставили в центральную районную больницу.

В ряде квартир были повреждены окна и двери. Как сообщил ТАСС со ссылкой на мэрию Тогучина, жителей квартир на первом этаже дома расселят.

В следственном управлении СКР по Новосибирской области сообщили о начале доследственной проверки для выяснения причин ЧП.

Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года произошел взрыв на одной из автогазозаправочных станций Новосибирска. Тогда пострадало более 30 человек – граждан России и Киргизии.

Фото: © главное управление МЧС по Новосибирской области