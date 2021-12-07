Нетрезвый полицейский задавил пешехода в Бурятии

В Республике Бурятия полицейский на автомобиле сбил пешехода, который скончался от полученных травм. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).

ДТП произошло в села Горячинск Прибайкальского района региона. Мужчина с двумя женщинами шел по обочине дороги, когда увидел стремительно приближающийся автомобиль Toyota Sprinter.

«Пешеход … успел оттолкнуть в сторону своих спутниц, а сам был сбит транспортным средством и от полученных повреждений скончался на месте происшествия», - рассказали в следственном управлении СКР по Республике Бурятия.

В МВД по региону уточнили, что старшина полиции, находившийся за рулем, попытался оказать мужчине неотложную помощь, а также вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Но спасти пострадавшего не удалось. В министерстве также сообщили, что полицейского, который сел за руль нетрезвым, будет уволен по отрицательным мотивам, строгую дисциплинарную ответственность понесут также его непосредственные руководители и начальник отдела полиции Прибайкальского района.

Как писали Sibnovosti.ru, в иркутском городе Ангарске только в ноябре погибли под колесами автомобилей четверо пешеходов.

Фото: © следственное управление СКР по Республике Бурятия