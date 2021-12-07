Забайкалье и Бурятия получат средства на строительство защитных дамб

Федеральный бюджет направит регионам Дальнего Востока 13,2 млрд руб. на строительство дамб. Сооружения призваны снизить опасность наводнений.

Объем средств был указан в ходе совещания, посвященного этой проблеме. Его провели министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин. В числе получателей средств названы Забайкальский край и Республика Бурятия.

По данным минприроды РФ, в первом из этих субъектов федерации построят инженерные сооружений для защиты села Малета, расположенного на реке Хилок. На это в 2022-2023 годы из федеральной казны направят 126,6 млн руб. Значительно большие средства - 1,7 млрд руб. на 2022-2024 годы – предназначены на строительство и реконструкцию инженерной защиты Читы, города Шилка и поселка Чернышевск. Как писали Sibnovosti.ru, в этом году по Забайкалью ударили три волны паводка. Региону, по данным его властей, был нанесен ущерб в 3,7 млрд руб.

Республика Бурятия получит за два предстоящих года 764,2 млн руб. Средства пойдут на защиту столицы региона – города Улан-Удэ – и поселка Наушки. В конце ноября глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать строительство защитной дамбы в Улан-Удэ. По его словам, отсутствие такой дамбы на реке Селенге сохраняет угрозу крупного наводнения.

Фото: © мэрия Тулуна