7 декабря
Новости России
73.67
 
€ 83.11
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Забайкалье и Бурятия получат средства на строительство защитных дамб

Главная В России
Красноярск
12:54 7 Декабря 2021
бюджет, министерство, средства, защита, наводнение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Федеральный бюджет направит регионам Дальнего Востока 13,2 млрд руб. на строительство дамб. Сооружения призваны снизить опасность наводнений.

Объем средств был указан в ходе совещания, посвященного этой проблеме. Его провели министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин. В числе получателей средств названы Забайкальский край и Республика Бурятия.

По данным минприроды РФ, в первом из этих субъектов федерации построят инженерные сооружений для защиты села Малета, расположенного на реке Хилок. На это в 2022-2023 годы из федеральной казны направят 126,6 млн руб. Значительно большие средства - 1,7 млрд руб. на 2022-2024 годы – предназначены на строительство и реконструкцию инженерной защиты Читы, города Шилка и поселка Чернышевск. Как писали Sibnovosti.ru, в этом году по Забайкалью ударили три волны паводка. Региону, по данным его властей, был нанесен ущерб в 3,7 млрд руб.

Республика Бурятия получит за два предстоящих года 764,2 млн руб. Средства пойдут на защиту столицы региона – города Улан-Удэ – и поселка Наушки. В конце ноября глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать строительство защитной дамбы в Улан-Удэ. По его словам, отсутствие такой дамбы на реке Селенге сохраняет угрозу крупного наводнения.

Фото: © мэрия Тулуна

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Новая дорога в Кемерове соединила три микрорайона

Новая дорога в Кемерове соединила три микрорайона

7 Декабря 2021 г.
Ее протяженность составила 1,3 километра
Новости Красноярска: От хлопка газа в доме в Новосибирской области пострадал один человек

От хлопка газа в доме в Новосибирской области пострадал один человек

7 Декабря 2021 г.
Несколько квартир расселят
Новости Красноярска: Нетрезвый полицейский задавил пешехода в Бурятии

Нетрезвый полицейский задавил пешехода в Бурятии

7 Декабря 2021 г.
Его уволят из органов внутренних дел
Новости Красноярска: МРОТ подрастет примерно на тысячу рублей

МРОТ подрастет примерно на тысячу рублей

7 Декабря 2021 г.
Президент подписал закон о МРОТ в 2022 году
Новости Красноярска: Кузбасским предпринимателям компенсируют потери от введения QR-кодов

Кузбасским предпринимателям компенсируют потери от введения QR-кодов

7 Декабря 2021 г.
В декабре планируется принять изменения в налоговом законодательстве региона
Новости Красноярска: МиГ-23 провезут по ночному Иркутску

МиГ-23 провезут по ночному Иркутску

7 Декабря 2021 г.
Памятник установят у школы №21
Новости компаний
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
02/12
Что значит — обновить котел на ТЭЦ? Считаем в тоннах, людях и годах
02/12
Cбер принял участие в праздновании юбилея экономического факультета СФУ
02/12
Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Траур прошел в районе Алтайского края после гибели детей в ДТП

Траур прошел в районе Алтайского края после гибели детей в ДТП

2 Декабря 2021 г.
Семьям погибших райадминистрация выделила по 100 тыс. рублей
Новости Красноярска: Министр строительства Красноярского края назвал причины роста цен на жильё

Министр строительства Красноярского края назвал причины роста цен на жильё

5 Декабря 2021 г.
Стоимость 1 кв метра жилья - 90 642 рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае на трассе загорелся бензовоз

В Красноярском крае на трассе загорелся бензовоз

4 Декабря 2021 г.
Водитель успел покинуть автомобиль
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru