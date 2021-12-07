МРОТ подрастет примерно на тысячу рублей

Российский президент подписал закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ). Документ устанавливает этот показатель на 2022 год.

С 1 января 2022 года МРОТ составит 13 890 рублей в месяц. На 2021 год он был установлен на уровне 12 792 руб.

Законопроект был внесен в Госдуму РФ осенью. Как подчеркивает «Интерфакс», кабмин предложил тогда повысить на 6,4% до 13 617 руб. Глава государства перед вторым чтением законопроекта в парламенте внес свою поправку – увеличить показатель до 13 890 руб. Это предложение и было поддержано Федеральным собранием.

В октябре Центробанк повысил прогноз инфляции в России по итогам 2021 года до 7,4-7,9%.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году министерство юстиции РФ разрабатывало законопроект, который предлагал убрать из Гражданского кодекса привязку к МРОТ.

Фото: © министерство финансов Новосибирской области