Кузбасским предпринимателям компенсируют потери от введения QR-кодов

Законодательное собрание Кемеровской области 15 декабря рассмотрит изменения в законодательстве региона. Они позволят предпринимателям компенсировать часть прибыли, потерянной из-за введения QR-кодов.

Этот вопрос обсуждался на встрече с бизнесменами, которую провел губернатор Сергей Цивилев.

«Планируем снизить в два раза ставки налога по упрощенной системе налогообложения и налога на имущество организаций для той части бизнеса, которая пострадала от введения QR-кодов», - процитировал главу региона сайт правительства Кузбасса.

Кроме того, поддержку планируется оказать и владельцам торговых центров, которые снизили в 2021 году стоимость аренды. Они смогут уменьшить размер налога на имущество на эту сумму.

По данным областных властей, поддержка коснется 1,4 тыс. организаций и 2,5 тыс. бизнесменов.

Фото: © правительство Кемеровской области