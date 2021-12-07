МиГ-23 провезут по ночному Иркутску

Самолет-памятник МиГ-23, который в настоящее время установлен на площадке бывшего военного городка в Иркутске, перевезут на территорию школы №21. Транспортировка назначена на ночь с 11 на 12 декабря.

МиГ-23 вошел в реестр муниципального имущества в прошлом году. Он получил статус памятника. Школа №21 носит имя Юрия Гагарина. Там располагается музей космонавтики.

«Транспортировать технику будут на трале … В связи с этим с 23:30 до 2:00 часов в Иркутске будет ограничено движение по ул. Советской. Дорога будет перекрыта от дома № 176 «в» до ул. Аэрофлотской, а также по ул. Аэрофлотской до дома №120. На это время участок будет отключен от троллейбусной контактной сети», - указывается в сообщении на официальном портале Иркутска.

МиГ-23 разместят у школьного стадиона.

Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года новосибирский «Горзеленхоз» предложил установить в городе памятник самолету Ан-2. Местом для этого выбран сквер «Авиаконструктора Антонова».

Фото: © мэрия Иркутска