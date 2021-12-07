Сибирь делят на отраслевые кластеры

Министерство экономического развития РФ рассмотрит возможность создания отраслевых кластеров в Сибири. Они должны способствовать опережающему развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона.

Соответствующее поручение дала российский вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам совещания. На его протокол ссылается ТАСС. Всего кластеров предполагается восемь: нефть и газ, уголь, углехимия, золото и драгоценные металлы, лес и строительные материалы, переработка алюминия, медь и электроника, сельское хозяйство. Они будут базироваться на природных ресурсах. Информагентство также отмечает, что минэкономразвития поручено предусмотреть развитие сети автомобильных и железных дорог Сибири.

Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года российские вице-премьеры были назначены кураторами федеральных округов. Виктория Абрамченко – Сибирского федерального округа.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу указал территории в Сибири, где целесообразно построить новые города. Так, по его мнению, большим потенциалом обладает пространство между Братском в Иркутской области и Красноярском. На этой территории он предложил сформировать промышленный центр «Медь и электротехника». В сентябре на Сибирском историческом форуме в Красноярске заместитель исполнительного директора Русского географического общества (РГО) Сергей Корлыханов зачитал обращение Сергея Шойгу. В нем говорилось о том, что РГО и Центр стратегических разработок готовят стратегию опережающего развития Сибири.

Фото: © правительство Иркутской области