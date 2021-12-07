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Сибирь делят на отраслевые кластеры

Главная В России
Красноярск
10:30 7 Декабря 2021
вице-премьер, сибирь, ресурс, минэкономразвития, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство экономического развития РФ рассмотрит возможность создания отраслевых кластеров в Сибири. Они должны способствовать опережающему развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона.

Соответствующее поручение дала российский вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам совещания. На его протокол ссылается ТАСС. Всего кластеров предполагается восемь: нефть и газ, уголь, углехимия, золото и драгоценные металлы, лес и строительные материалы, переработка алюминия, медь и электроника, сельское хозяйство. Они будут базироваться на природных ресурсах. Информагентство также отмечает, что минэкономразвития поручено предусмотреть развитие сети автомобильных и железных дорог Сибири.

Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года российские вице-премьеры были назначены кураторами федеральных округов. Виктория Абрамченко – Сибирского федерального округа.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу указал территории в Сибири, где целесообразно построить новые города. Так, по его мнению, большим потенциалом обладает пространство между Братском в Иркутской области и Красноярском. На этой территории он предложил сформировать промышленный центр «Медь и электротехника». В сентябре на Сибирском историческом форуме в Красноярске заместитель исполнительного директора Русского географического общества (РГО) Сергей Корлыханов зачитал обращение Сергея Шойгу. В нем говорилось о том, что РГО и Центр стратегических разработок готовят стратегию опережающего развития Сибири.

Фото: © правительство Иркутской области

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