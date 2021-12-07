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«Авангард» в матче КХЛ забросил три шайбы за 64 секунды

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Красноярск
10:03 7 Декабря 2021
кхл, хоккей, матч, сибирь, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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В матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» дома одолел рижское «Динамо». Несмотря на итоговый счет – 4:1 – игра выдалась упорной, а ее исход решился только в третьей 20-минутке.

После двух периодов счет был 0:1 в пользу гостей. Первую шайбу в матче забросил канадец Мэтт Лорито, реализовавший большинство. Но все изменилось в начале третьего периода. За 64 секунды омичи забили три гола. Два из них на счету Арсения Грицюка, один – Ильи Каблукова. Последнюю шайбу в матче провел Оливер Каски.  

«Поговорили в раздевалке с ребятами, что так, как играли первые два периода, играть нельзя», - рассказал после матча Арсений Грицюк, сделавший дубль за 46 секунд (цитата по сайту «Авангарда»).

Новосибирская «Сибирь», в свою очередь, уступила в Ярославле местному «Локомотиву» 2:3. Вратарю гостей Антону Красоткину пришлось уступить место в воротах Харри Сятери уже в первом периоде после двух быстро пропущенных шайб.

После этих матчей положение сибирских команд в турнирной таблице конференции «Восток» не изменилось. «Авангард» идет пятым, «Сибирь» - шестой.

Фото: © хоккейный клуб «Авангард»

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