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После вынужденной посадки Airbus 321 в Иркутске возбудили уголовное дело

Главная В России
Красноярск
09:34 7 Декабря 2021
самолет, посадка, экипаж, аэропорт, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Уголовное дело возбуждено после инцидента с самолетом авиакомпании S7, направлявшимся из Магадана в Новосибирск. Airbus 321 вынужден был совершить посадку в аэропорту Иркутска.

Инцидент произошел днем 2 декабря. После вылета борта из Магадана произошло сильное обледенение самолета. Затем, уже в ходе полета отказали приборы указателей скорости и высоты. В этих условиях экипаж решил посадить самолет в Иркутске. На борту лайнера находилось 202 человек. В их числе, экипаж из семи сотрудников.

По данным Восточного межрегионального следственного управления СКР, уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проверку проводит и Росавиация. По данным сайта ведомства, в ходе нее, в частности, подвергнется анализу качество противообледенительной обработки самолета в магаданском аэропорту.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре этого года Boeing 737 авиакомпании S7, совершавший рейс из Томска в Москву, экстренно сел в новосибирском аэропорту. В ходе полета возникли проблемы в работе механизации крыла самолета.

Фото: © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

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