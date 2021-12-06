Новосибирская юрфирма оказалась аферой

Пять человек задержали в Новосибирской области и Москве по уголовному делу псевдоюридической фирмы. По данным главного управления МВД России по Новосибирской области, участники аферы похищали средства граждан, которым пообещали оказать правовые услуги.

Как сообщили в ведомстве, фирма работала с 2018 года. В компании гражданам обещали помочь увеличить пенсии, добиться получения дополнительных льгот. Обращались за такими услугами, как правило, пенсионеры.

«Злоумышленники взятые на себя обязательства не выполняли, а деньги похищали. Офисы компании располагались в Новосибирске и Иркутске», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Четверо из пяти задержанных находятся под стражей.

Фото: © главное управление МВД России по Новосибирской области