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Пресс-конференция «День добровольца» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Красноярск
15:59 6 Декабря 2021
трансляция, пресс-конференция, мкр, область, волонтеры
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная подведению итогов добровольческой деятельности в регионе.

Участники:

Екатерина Верлова, главный специалист отдела поддержки общественных инициатив министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;

Галина Моисеева, директор Регионального молодежного центра;

Илья Екимов, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»;

Варвара Пасенкова, главный специалист отдела оргкомитета первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет.

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