Пресс-конференция «День добровольца» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная подведению итогов добровольческой деятельности в регионе.

Участники:

Екатерина Верлова, главный специалист отдела поддержки общественных инициатив министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;

Галина Моисеева, директор Регионального молодежного центра;

Илья Екимов, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»;

Варвара Пасенкова, главный специалист отдела оргкомитета первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет.