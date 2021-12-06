Пресс-конференция «День добровольца» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная подведению итогов добровольческой деятельности в регионе.
Участники:
Екатерина Верлова, главный специалист отдела поддержки общественных инициатив министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Галина Моисеева, директор Регионального молодежного центра;
Илья Екимов, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»;
Варвара Пасенкова, главный специалист отдела оргкомитета первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет.