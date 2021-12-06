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Открытие главной елки и салют жители Улан-Удэ увидят 29 декабря

Главная В России
Красноярск
14:24 6 Декабря 2021
новый год, елка, праздник, игра, мультфильмы
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Улан-Удэ определила порядок празднования встречи 2022 года на пл. Советов. Театрализованное представление «Чудеса под Новый год» в центре города назначено на 29 декабря,

Церемония открытия главной новогодней елки Республики Бурятия начнется в 17:30. До этого на площади пройдет интерактивная игра по мотивам бурятского мультфильма «Приключения Бадмы и Чагдара по новогоднему городку». Ее участникам предстоит ответить на несколько вопросов о родном регионе.

«Для участия в квесте необходим смартфон или планшет, поддерживающий программу по считыванию QR – кодов. Зарегистрироваться необходимо будет при входе в ледяной городок у информационного стенда», - содержится разъяснение на информационном сайте Улан-Удэ.

Кульминацией праздника станет музыкальный новогодней фейерверк. По предварительному плану городских властей, он начнется в 17:50 и будет греметь и сверкать пять минут.  

Как писали Sibnovosti.ru, в конце ноября в Бурятии определились с форматом празднования Нового года в детских образовательных учреждениях. В школах мероприятия пройдут в пределах одного класса, в детских садах – в пределах одной группы. На празднике не должно быть никаких посторонних лиц в качестве ведущих и аниматоров.

Фото: © информационный сайт Улан-Удэ

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