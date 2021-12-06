Спасатели планируют пройти необследованные выработки «Листвяжной»

На кузбасской шахте «Листвяжная» удалось перевести вентилятор главного проветривания в нормальный режим для подачи воздуха к аварийной выработке. На предприятии продолжается ликвидация последствий аварии.

Итоги работ за минувшие сутки подвел сайт правительства Кемеровской области. По его данным, за последние 24 часа сотрудники МЧС также возвели 18 вентиляционных перемычек и восстановили шесть вентиляционных сооружений.

В правительстве региона также сообщили о том, что сегодня будет проведена разведка ранее необследованных горных выработок. Спасатели запланировали пройти более 2,5 км.

Как писали Sibnovosti.ru, в аварии на «Листвяжной» 25 ноября погиб 51 человек. В настоящее время в больницах остаются 10 горняков, один из которых - в состоянии средней степени тяжести. Почти сотню пострадавших лечат амбулаторно.

6 декабря следственное управление СКР по Кемеровской области сообщило о гибели сотрудника Кедровского угольного разреза. По данным ведомства, машиниста экскаватора поразило электричеством около 6 тыс. В. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото: © главное управление МЧС по Кемеровской области