«Подозреваемый забрасывал трос на провода, цеплял к ВАЗу»: омич сорвал кабели с ЛЭП

Восемнадцатилетний житель омского села Солнцевка похитил с ЛЭП алюминиевые провода весом более 580 кг. О раскрытии преступления сообщили в управлении МВД по Омской области.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) было возбуждено после того, как в полицию обратилась энергосберегающая компания. Как выяснилось, алюминиевые провода похитили с ЛЭП на участке между деревней Петровка и селом Новорождественка в Исилькульском районе региона.

«Подозреваемый забрасывал трос на провода, цеплял к ВАЗу, и таким способом срывал электрокабели. Затем молодой человек разделял их на фрагменты и грузил в машину», - рассказали о способе кражи в областном главке полиции.

В ведомстве добавили, что провода подозреваемый сдавал в пункт сбора металлолома, который расположен в Исилькуле. Органы внутренних дел оценили ущерб в 65 тыс. руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года в Центральный рай суд Красноярска передали дело мужчины, который украл и сдал на металлолом три автомобильных гаража.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области