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Плата за проезд в новосибирском транспорте снова выросла на рубль

Главная В России
Красноярск
12:50 6 Декабря 2021
тарифы, транспорт, рост, метро, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Новосибирска официально объявила о предстоящем повышении платы на проезд в общественном транспорте. Новые тарифы будут действовать в городе с 15 декабря.  

Решение об изменении размера оплаты департамент по тарифам Новосибирской области принял 30 ноября. Согласно сообщению пресс-центра мэрии, стоимость проезда в трамвае и троллейбусе составит 25 руб., в автобусе – 26 руб. Проезд в метро подорожает до 27 руб.

В мэрии также отметили, что скидки по единой транспортной карте и «ЕТК-онлайн» сохраняются.

Предыдущий раз тарифы в Новосибирске выросли в конце 2020 года. Тогда цена билетов в трамвае и троллейбусе составила 24 руб., в автобусе – 25 руб., в метро – 26 руб. Как отметили в МУП «Новосибирский метрополитен», и после нового повышения тарифы в метро Новосибирска останутся самыми низкими среди всех метрополитенов России.

Фото: © МУП «Новосибирский метрополитен»

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