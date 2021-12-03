«СиЛА» возобновит полеты в райцентры Республики Алтай

Полеты из Горно-Алтайска в популярные у туристов райцентры Республики Алтай – Кош-Агач и Усть-Кокса – возобновятся 13 декабря. Их по-прежнему будет выполнять авиакомпания «СиЛА».

Возобновление полетов стало возможным после того, как правительство РФ смягчило ряд требований к посадочным площадкам. Ранее вступило в силу правительственное постановление «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности…». Его выполнение привело бы к значительному росту расходов на создание систем безопасности и поддержание их работы на подобных площадках.

Рейсы из Горно-Алтайска в Кош-Агач и Усть-Коксу будут выполняться ежедневно. «СиЛА» использует на этих маршрутах самолеты Let L-410.

Эта же проблема актуальна и для Томской области. Там со вступлением в силу новых требований по транспортной безопасности «СиЛА» приостановила полеты по внутриобластным маршрутам из Томска в Каргасок – Новый Васюган и Кедровый. По данным томских СМИ, рейс в Кедровый может быть возобновлен с 7 декабря.

Фото: © правительство Республики Алтай