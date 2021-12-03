Кабмин резко увеличил инвестиции в инфраструктуру ТОР «Забайкалье»

Правительство РФ решило радикально увеличить бюджетные инвестиции в инфраструктуру территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР) «Забайкалье». Вложения на эти цели вырастут с 2,4 млрд до 13,7 млрд руб.

Новые цифры указаны в постановлении кабмина от 30 ноября, которое, в свою очередь, вносит изменения в правительственное постановление от 2019 года.

«Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете в рамках финансирования мероприятий государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа». Теперь они будут направлены на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для нового инвестиционного проекта – горно-металлургического комбината в Забайкальском крае», - пояснили в правительстве РФ.

В сообщении кабмина уточняется, что в ходе этого проекта предполагается строительство сетей электро- и энергоснабжения, водозаборного узла, железнодорожных путей и автодороги.

Строительство комбината, как писали Sibnovosti.ru, ведет «Удоканская медь». В сентябре этого года компания сообщала о том, что на подстанции 220 кВ «Блуждающий» мощностью 146 МВт завершены пуско-наладочные работы.

Фото: © компания «Удоканская медь»