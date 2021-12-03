Туристы в разрезе: ППГХО пустит гостей на свои объекты в Забайкалье

Руководство ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО) разрешит туристам посещать разрезы предприятия в Забайкальском крае. Маршрут опробовали специалисты аналитического центра портала ProfiTravel.

Сотрудники ProfiTravel завершили экспедицию по региону. В ходе нее они обратили внимание и на возможные объекты промышленного туризма ППГХО.

«Позже с руководством предприятия обсудили программу развития промышленного туризма на базе комбината. Туристам можно будет посещать как законсервированные разрезы, так и действующие, на которых сегодня работают огромные «БелАЗы», - процитировал официальный портал Забайкальского края начальника отдела туризма минэкономразвития региона Татьяну Воронину.

Основной вид деятельности ППГХО - производство закиси-окиси урана для ее обогащения на предприятиях «Росатома».

Как писали Sibnovosti.ru, осенью прошлого года мэр Междуреченска Кемеровской области сообщил о том, что новый угольный разрез будет оснащен инфраструктурой для туристов, которые хотели бы ознакомиться с добычей угля.

Фото: © министерство экономического развития Забайкальского края