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В кузбасском городе потемнели воздух и снег

Главная В России
Красноярск
12:34 3 Декабря 2021
воздух, снег, прокуратура, проверка, город
Автор: Sibnovosti.ru
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Органы прокуратуры проверят состояние воздуха в городе Киселевске Кемеровской области. Основанием для проверки стали многочисленные жалобы горожан.

На загрязнение воздуха жители Киселевска (население – 85,3 тыс. человек) указали в многочисленных постах в социальных сетях. Они сообщили о плотной дымке, которая держится в атмосфере с конца ноября, а также о почерневшем от угольной пыли снеге.

«Истребованы сведения и документы у угледобывающих предприятий г. Киселевска, сведения о результатах социально-гигиенического мониторинга с целью определения потенциальных источников негативного воздействия на атмосферный воздух», - говорится о ходе проверки на сайте прокуратуры Кемеровской области.

В апреле 2020 года в Киселевске был введен режим ЧС из-за подземных пожаров. Спустя несколько месяцев власти области и города объявили о том, что до конца 2020 года более 230 семей переедут из домов, расположенных на подработанных территориях.

Как писали Sibnovosti.ru, несколько дней назад глава Киселевска Максим Шкарабейников был назначен руководителем соседнего Прокопьевска.

Фото: © прокуратура Кемеровской области

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