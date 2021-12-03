«Сибирь» одержала третью победу подряд в КХЛ

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» взяла реванш у «Сочи» за недавнее поражение. Причем, с тем же счетом.

Игра состоялась в летней столице России. Ее исход был решен в короткий промежуток времени во втором периоде. Сначала новосибирец Антон Шенфельд выдал голевой пас Михалу Чайковски, а затем точно бросил сам. В третьей 20-минутке «Сочи» лишь сократил разрыв в счете – 2:1.

«Мы в первом периоде в атаке безобразно играли, размазанная атака была. В перерыве провели работу немножко. Второй период можно занести нам в актив…», - сказал после матча главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов (цитата по сайту КХЛ).

24 ноября новосибирцы дома уступили «Сочи» 1:2.

Выиграв третий матч подряд, «Сибирь» набрала 40 очков и идет на шестом месте в конференции «Восток» КХЛ.

Фото: © хоккейный клуб «Сибирь»