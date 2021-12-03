3 декабря
Новости России
погода +1 °C
74.06
 
€ 83.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Сибирь» одержала третью победу подряд в КХЛ

Главная В России
Красноярск
11:55 3 Декабря 2021
хоккей, кхл, сибирь, матч, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» взяла реванш у «Сочи» за недавнее поражение. Причем, с тем же счетом.

Игра состоялась в летней столице России. Ее исход был решен в короткий промежуток времени во втором периоде. Сначала новосибирец Антон Шенфельд выдал голевой пас Михалу Чайковски, а затем точно бросил сам. В третьей 20-минутке «Сочи» лишь сократил разрыв в счете – 2:1.

«Мы в первом периоде в атаке безобразно играли, размазанная атака была. В перерыве провели работу немножко. Второй период можно занести нам в актив…», - сказал после матча главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов (цитата по сайту КХЛ).

24 ноября новосибирцы дома уступили «Сочи» 1:2.

Выиграв третий матч подряд, «Сибирь» набрала 40 очков и идет на шестом месте в конференции «Восток» КХЛ.

Фото: © хоккейный клуб «Сибирь»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Кабмин резко увеличил инвестиции в инфраструктуру ТОР «Забайкалье»

Кабмин резко увеличил инвестиции в инфраструктуру ТОР «Забайкалье»

3 Декабря 2021 г.
Вложения бюджета составят 13,7 млрд рублей
Новости Красноярска: Туристы в разрезе: ППГХО пустит гостей на свои объекты в Забайкалье

Туристы в разрезе: ППГХО пустит гостей на свои объекты в Забайкалье

3 Декабря 2021 г.
Маршрут опробовали специалисты ProfiTravel
Новости Красноярска: В кузбасском городе потемнели воздух и снег

В кузбасском городе потемнели воздух и снег

3 Декабря 2021 г.
Природоохранная прокуратура проверит состояние атмосферы в Киселевске
Новости Красноярска: Вынесен приговор по делу о нападении на девочек в Улан-Удэ

Вынесен приговор по делу о нападении на девочек в Улан-Удэ

3 Декабря 2021 г.
Мужчина получил пять лет колонии
Новости Красноярска: Из иркутского леса убрали свалку

Из иркутского леса убрали свалку

3 Декабря 2021 г.
О ней в природоохранную прокуратуру сообщили местные жители
Новости Красноярска: Взорвал по ошибке: целью нападения в иркутском лифте был отец пострадавшего

Взорвал по ошибке: целью нападения в иркутском лифте был отец пострадавшего

3 Декабря 2021 г.
Подозреваемый арестован до 30 января
Новости компаний
02/12
Что значит — обновить котел на ТЭЦ? Считаем в тоннах, людях и годах
02/12
Cбер принял участие в праздновании юбилея экономического факультета СФУ
02/12
Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на улице Маерчака заработал многоуровневый паркинг

В Красноярске на улице Маерчака заработал многоуровневый паркинг

1 Декабря 2021 г.
Стоянка рассчитана на 807 машино-мест
Новости Красноярска: Автомобиль с детьми попал под колеса снегоуборочного поезда на Алтае

Автомобиль с детьми попал под колеса снегоуборочного поезда на Алтае

29 Ноября 2021 г.
Трое школьников погибли
Новости Красноярска: Району Алтайского края вернули казахстанский уголь

Району Алтайского края вернули казахстанский уголь

2 Декабря 2021 г.
Локтевский район испытывал дефицит топлива
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru