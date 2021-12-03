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Вынесен приговор по делу о нападении на девочек в Улан-Удэ

Главная В России
Красноярск
11:34 3 Декабря 2021
нападение, дети, мост, приговор, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Мужчина в Республике Бурятия осужден на пять лет исправительной колонии особого режима за нападение на малолетних девочек. Обвинительный приговор вынес Октябрьский районный суд Улан-Удэ.

Нападение произошло 27 июля 2021 года на железнодорожном мосту через реку Уду. Там обвиняемый встретил двух девочек.

«… Подошел к ним, и, воспользовавшись их беспомощностью, схватил малолетних за волосы и нанес одной из потерпевших удары по лицу, а другую несколько раз ударил головой об бетонную плиту… После этого он потребовал от потерпевших передать ему ценные вещи», - рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По данным ведомства, одна из потерпевших отдала нападавшему золотые серьги, стоимостью около 6 тыс. руб. Но скрыться с ними мужчине не удалось. Его задержали двое мужчин, услышавших детские крики. Обвинение злоумышленнику было предъявлено по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле этого года в Улан-Удэ нетрезвая компания из двух мужчин и двух женщин избила ребенка, который ранее потребовал от них не выпрашивать деньги у дедушки.

Фото: © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

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